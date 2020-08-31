إعلام الاحتلال: احتراق 5500 دونم بمستوطنات الغلاف منذ بدء إطلاق البالونات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد متان تسوري، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه منذ أن بدأ إطلاق البالونات، منذ ثلاثة أسابيع ونصف، حتى اليوم، احترق 5500 دونم من المساحات الزراعية والأحراش والمحميات الطبيعية في أنحاء غلاف غزة، لافتاً إلى أن المجلس الإقليمي (أشكول)، تلقى أكثر من نصف إجمالي الحرائق.



وكانت حركة (حماس)، قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من السفير القطري محمد العمادي، على أن يتم تنفيذ عدة مشاريع في قطاع غزة.