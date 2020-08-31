كشف بنود اتفاق التهدئة بين (حماس) وإسرائيل برعاية السفير القطري

كشفت قناة (الميادين)، مساء اليوم الاثنين، ما قالت إنه بنود اتفاق إنهاء التصعيد في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه يشمل موافقة على عدة بنود بضمانات قطرية، وسقف زمني محدد.





وقالت القناة، وفق مصادر خاصة بها في حركة حماس لم تسمها: إن الاتفاق يشمل إمداد وتشغيل خط الكهرباء المعروف بـ "161" وزيادة كمية الكهرباء فيه، وإمداد محطة توليد الكهرباء بخط غاز من الاحتلال، تدفع قطر ثمنه من المنحة.





وأضافت المصادر، حسب القناة، أن البنود تشمل أيضاً "إدخال كل المستلزمات الطبية لمواجهة وباء (كورونا)، والبدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة في المدن الصناعية بغزة، تخفف من البطالة في القطاع".



الجدير ذكره، أن حركة حماس، أعلنت في بيان صادر عن مكتب رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، أنه وبعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد، ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".



وأضاف البيان، "أنه وفي إطار هذه الجهود، سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع، التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة (كورونا) التي حلت بالقطاع، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

رام الله - دنيا الوطن