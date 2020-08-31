شؤون فلسطينية

المالية بغزة: لم نُعلن عن روابط تسجيل للمتضررين من (كورونا)

المالية بغزة: لم نُعلن عن روابط تسجيل للمتضررين من (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة المالية في غزة، نفياً قاطعاً، صلتها بأية روابط إلكترونية للتسجيل لفئة المتضررين من جائحة (كورونا) التي انتشرت في قطاع غزة، وسط جهود حكومية جبارة للسيطرة عليها.

وأكدت المالية، مساء اليوم الاثنين، مرة أخرى على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، بعيداً عن الشائعات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأوضحت الوزارة، أن لديها قنواتها ووسائلها الإعلامية المختلفة، التي تنشر من خلالها المعلومات والأخبار.

وأكدت المالية، على أنها ستلاحق قانونياً، كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة، تتعلق بالوزارة، واستخدام اسم الوزارة بغير وجه حق.

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