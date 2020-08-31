الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى جمهورية مصر العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص برحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك يوم الأحد المقبل (6/9/2020).



وأعلنت الوزارة، بهذا الخصوص، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للطلبة المضطرين حالياً للالتحاق بدراستهم بالجامعات المصرية، على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/egypt الذي تم تفعيله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، وسيغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضحت، أنها اعتمدت قائمة الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية، الذين سجلوا سابقاً على المنصة، وأكدوا أنهم يرغبون بالالتحاق بدراستهم في شهر 8/2020، مشيرة إلى أن عدد الذين أكدوا منهم الرغبة في السفر على متن رحلة يوم الأحد المقبل بلغ 119 شخصاً.



وبينت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها ستقوم باعتماد العدد المتبقي اللازم لاستكمال مقاعد الطائرة، وفقاً للتسلسل الزمني للتسجيل على الرابط المذكور أعلاه، وأنها ستقوم بالإعلان عن جدول زمني للرحلات؛ لتأمين سفر جميع الطلبة، الذين سجلوا على المنصة سابقاً والراغبين بالالتحاق بدراستهم بالجامعات المصرية، مؤكدة أن طلبتنا مضطرين للالتزام بالسفر وفقاً للجدول الزمني الذي ستعلنه.



وأشارت إلى أنها ستقوم لاحقاً بفتح رابط إلكتروني لتسجيل الطلبة الجدد، الذين حصلوا على قبول جديد للدراسة في الجامعات المصرية، حيث سيكون لهم ترتيبات خاصة مع السلطات المصرية المختصة.