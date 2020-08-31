قاسم: حماس تخطو خطوة خطوة لإنهاء الحصار بشكل كامل عن غزة









رام الله - دنيا الوطنعقب حازم قاسم، المتحدث باسم حركة (حماس) على التوصل لاتفاقات تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، مساء اليوم الاثنين، برعاية قطرية.وأكد قاسم، أن ما حدث هو اتفاق على أن تقوم جملة من المشاريع الحيوية، التي تخص القطاعات الأكثر حيوية للمواطن في قطاع غزة، بحسب ما صرح به لإذاعة الأقصى.وأشار قاسم إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن المشاريع، التي تم الاتفاق على تنفيدها في القطاع.وقال قاسم: "حماس تعاهد شعبنا على مواصلة النضال من أجل كسر الحصار بشكل كامل، وإن الحركة تخطو خطوة خطوة لإنهائه".