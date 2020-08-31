شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُعلن حظر التجول بمحافظتي غزة وشمال القطاع حتى إشعار آخر

الداخلية بغزة تُعلن حظر التجول بمحافظتي غزة وشمال القطاع حتى إشعار آخر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، مساء الأحد، حظر التجول في محافظتي غزة وشمال القطاع حتى اشعار آخر.

وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي: "تقرر تمديد حظر التجوال لغزة وشمال غزة حتى صدور تعليمات جديدة وستخضع المحافظتان لإجراءات مشدددة في ظل تزايد أعداد الإصابات، وتمديد حظر التجوال لمدة 48 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح".

وأضاف البزم: "يسمح للمواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة وحي تل السلطان والحي السعودي  بالتحرك يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء داخل حدود المناطق والالتزام بإجراءات السلامة.

وتابع: "ندعو الموظفين والمواطنين الذين لديهم مخصصات مالية الى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء عملية صرف الرواتب في الأيام المقبلة والالتزام بالمواعيد التي تحددها البنوك حيث سترسل لهم بمواعد الصرف والالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي".

واستطرد: "مستمرون في تقييم الحالة أولا بأول بناء على الواقع الصحي ونتخذ الاجراءات المناسبة بناء على هذا التقييم". 


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