الصحة تُصنّف غزة وشمال القطاع مناطق حمراء بسبب تفشي وباء (كورونا)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن محافظتي غزة، وشمال قطاع غزة، مناطق حمراء، بسبب تفشي وباء فيروس (كورونا).





وقال القدرة، خلال مؤتمر صحفي: "لازلنا في وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، نتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة".





وأضاف القدرة: "بعد مرور سبعة أيام منذ بدء إجراءات التقصي في قطاع غزة، وخلال المتابعة، تبين أن محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة، تعتبر من المناطق المصنفة بالحمراء، وذلك بسبب انتشار الفيروس، ولازالت إجراءات التقصي، واحتواء الانتشار تجري على مدار الساعة".



وتابع القدرة: "تقرر اعتبار مخيم البريج، وحي تل السلطان، والحي السعودي بمدينة رفح، مناطق مصنفة بالخضراء، فيما تعتبر باقي مناطق قطاع غزة، وعلى وجه التحديد باقي مدينة رفح، وخانيونس، والمنطقة الوسطى، مناطق مصنفة بالصفراء وهي قيد المتابعة، والتقصي المستمر".



وأكمل القدرة: "تقرر إبقاء منطقتي غزة وشمال قطاع غزة في حال منع تام للحركة على مدار الساعة، مع استكمال إجراءات التقصي، واحتواء التفشي إلى حين تغير الواقع والمؤشرات المتعلقة بذلك".



وقال القدرة: "مناطق خانيونس والوسطى، وباقي مناطق مدينة رفح، تبقى في إطار محدودية الحركة مع منع الحركة تماماً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة 48 ساعة، وسيعاد تقييم ذلك في حينه".



واستكمل: "منطقة البريج وتل السلطان والحي السعودي المصنفة بمناطق خضراء، لم تسجل فيها إصابات، رغم استمرار إجراءات التقصي، وعليه يسمح بالحركة داخل هذه المربعات ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء مع ضرورة الالتزام والتقيد بإجراءات السلامة عند الحركة، وعدم مغادرة هذه المناطق مع توصيتنا بتجنب الحركة إلا للضرورة".



وأضاف: "نهيب بأهلنا جميعاً المساعدة في إنفاذ هذه القرارات، لنتمكن سوياً من عبور هذه المرحلة الخطيرة من انتشار الوباء في قطاع غزة، وحتى لا نضطر ومن منطلق الحفاظ على أروح عموم الناس لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة".



وأكمل: "نؤكد أن على الموطنين الاهتمام بإجراءات الوقاية التامة داخل المنازل، وخاصة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال".



وتابع: "نؤكد أن الجهات المختصة، ستتابع مدى التزام المواطنين عند خروجهم بإجراءات السلامة، وستتم مساءلة المخالفين للإجراءات، وسيعتمد إبقاء هذا الإجراء من عدمه على التزام المواطنين بإجراءات السلامة عند التحرك".



وقال: "نؤكد أن الطواقم الصحية، ستبدأ بإجراءات إنهاء الحجر الصحي، للذين عادوا مؤخراً عبر (معبر رفح البري) بعد إتمام فترة الحجر، وفق البرتوكول المعتمد لوزارة الصحة".

رام الله - دنيا الوطن