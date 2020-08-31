شؤون فلسطينية

بعد التوصل للتفاهمات.. سلطات الاحتلال تقرر فتح معبري كرم أبوسالم وبيت حانون والبحر

بعد التوصل للتفاهمات.. سلطات الاحتلال تقرر فتح معبري كرم أبوسالم وبيت حانون والبحر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم إعادة فتح معبري (كرم أبو سالم التجاري)، و(بيت حانون)، جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة البحر، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.

وأشارت القناة ذاتها، إلى أن هذا القرار، جاء بعد التوصل إلى تفاهمات للتهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة، وذلك بجهود السفير القطري محمد العمادي.

وفي السياق، قالت القناة: "بعد مشاورات أمنية برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، تقرر إعادة نشاط (معبر كرم أبو سالم) إلى طبيعته، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بما في ذلك دخول الوقود، كما ستتم إعادة مساحة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا".

وكانت حركة (حماس)، قد أعلنت التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإجراء عدد من المشاريع في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتب يحيى السنوار، رئيس حركة (حماس) في غزة: "بعد جولة حوارات واتصالات، كان آخرها ما قام به الممثل القطري، السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد، ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

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