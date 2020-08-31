حماس تُعلن التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

وتابع: "وإذ تعبر قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله، أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإجراء عدد من المشاريع في قطاع غزة.وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتب يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة: "بعد جولة حوارات واتصالات، كان آخرها ما قام به الممثل القطري، السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد، ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".وأضاف البيان: "وفي إطار هذه الجهود، سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع، التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة (كورونا) التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".