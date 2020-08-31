الصحة بغزة تُصدر تنويهاً حول سياسة إجراء (PCR) لفيروس (كوفيد- 19)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تنويهاً حول سياسة إجراء (PCR) لفيروس (كوفيد- 19).



وأوضحت الوزارة، أن طواقمها تجري فحوصات (PCR) لفيروس (كوفيد- 19) لثلاثة شرائح من المواطنين، وهم: المشتبه بإصابتهم، نظراً لأعراض مرضية محددة، والمخالطين لمصاب تأكدت إصابته، وضمن مسوحات عامة للمجتمع.



وقالت الوزارة: "على المواطنين المشتبه بإصابتهم أو المخالطين لمصاب، أن يقوموا بأخذ كافة الاحتياطات وإجراءات السلامة قبل إجراء الفحوصات وبعدها، إلى حين تواصل الطواقم الطبية معهم، وأخذ الإجراءات اللازمة، وخاصة مع المخالطين لمصاب".



وأضافت: المواطن الذي تظهر نتيجته سلبية (غير مصاب)، لا تعني قطعاً أنه غير مصاب، وعليه انتظار التوجيهات من وزارة الصحة بالخصوص، وأن يلتزم بالاستمرار في إجراءت السلامة وعدم الاحتكاك بالآخرين، وأما في حال النتيجة موجبة (مصاب) فإن عليه عزل نفسه، وتجنب المخالطة مع الآخرين إلى حين تواصل الطواقم الصحية به خلال الـ 24 ساعة التالية".