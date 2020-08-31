لمناقشة الأوضاع بغزة.. هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية القطري

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني.



وتناول الاتصال، مناقشة الأوضاع في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.