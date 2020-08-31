ثابت: تشغيل محطة التوليد والدخول لفصل الخريف يمكّن من توفير ثماني ساعات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محمد ثابت، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة، أن إعادة تشغيل محطة التوليد، والدخول لفصل الخريف، يمكّن من توفير ثماني ساعات وصل لمنازل المواطنين.



وقال ثابت: "عملنا على إمداد المستشفيات وآبار مياه الشرب، والمرافق الحياتية الأخرى في قطاع غزة، بالكهرباء في ظل أزمة (كورونا)"، بحسب ما صرح به لوكالة (شهاب).



وأضاف: "عدلنا على مسار بعض الشبكات لتوفير الكهرباء لمرافق مهمة تفيد المواطنين".



وفيما يتعلق بمولدات الكهرباء التجارية، أكد ثابت، أنها تشكل استنزاف مالي كبير لدى المواطنين؛ بسبب غلائها، آملا في الأيام المقبلة أن يتم عمل آلية لترتيب هذه المهنة.



وقال: "قد نشهد من خلال "الاجراءات القائمة" تخفيض أسعار الكهرباء التجارية (المولدات) التي تصل المواطنين".



واوضح مسؤول العلاقات العامة والاعلام في شركة الكهرباء، أن عدم تزامن وصول الكهرباء والمياه سببه طول فترة انقطاع التيار الكهربائي.