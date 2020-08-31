الحكومة: المصادقة على خطة العودة للمدارس تدريجيا ستبدأ يوم الاحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، أنه تم المصادقة النهائية على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج والتي ستبدأ الأحد القادم 6/9/2020 للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4)، يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام، مع استمرار التوجيهي بالخطة المعمول بها حاليا.



وأشار المجلس، إلى أنه تمت المصادقة على تعيين معلمي المدارس لهذا العام والذين تجاوز عددهم 1900 موظفاً وموظفة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على جاهزية المدارس من الناحية الصحية؛ لاستقبال الطلبة وذلك بتوفير جميع متطلبات الوقاية للطلبة والمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى تخصيص قناة تربوية ضمن قنوات تلفزيون فلسطين لبث البرامج التعليمية لجميع الصفوف.



وقال: "تم اعتماد برنامج الخدمة المدنية للشباب 18/3 والذي يهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي لديهم وإكسابهم مهارات عملية وإدارية مفيدة لمستقبلهم المهني.



وحول الوفد الوزاري الذي سيزور غزة، أكد مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل الوفد الوزاري لزيارة غزة، للوقوف على حالة انتشار وباء (كورونا) وتحديد الاحتياجات وتقديم الدعم، والذي سيصل إلى غزة يوم الجمعة، ويضم وزراء الصحة والثقافة والمرأة والأشغال العامة والريادة والتمكين.



وأشار إلى أنه تم عتماد حزمة المساعدات الإنسانية للمستفيدين في غزة بقيمة تجاوزت 9 مليون يورو ولمدة خمسة شهور.