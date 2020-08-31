دولي

نتنياهو: وجهنا دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله على بساط أحمر

نتنياهو: وجهنا دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله على بساط أحمر
رام الله - دنيا الوطن
أكد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أنه تم توجيه دعوة إلى وفد إماراتي لزيارة إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم استقباله على بساط أحمر.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاثنين، حول زيارة وفده للإمارات: "رأيت أعلامنا مرفوعة، لقد شعرت بسعادة غامرة وفخر كبير، أنا متأكد من أنكم جميعًا دون استثناء شعرتم بنفس الشعور، كان يومًا مميزًا وبداية حقبة جديدة، لقد عملت لهذا اليوم لمدة 25 عامًا".

وأضاف: "إسرائيل تقيم علاقات غير رسمية مع الدول العربية الأخرى، وهناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع أن أقولها حتى الآن، لكنني اعتقد أنه سيتم الكشف عنها بمرور الوقت، لقد رأيتم التغييرات بأنفسكم في السنوات الأخيرة، لقد التقيت بالعديد من القادة من العالم العربي في اجتماعات غير مرئية".

وأوضح نتنياهو أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تاريخية، مشيرا إلى أنه تشمل مجالات عدة وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي.

وفي سياق آخر، قال نتنياهو: "التقيت مع قادة السودان وسلطنة عمان وتشاد وغيرها من الدول خلال السنوات الماضية".

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