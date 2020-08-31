الصحة الأردنية: تسجيل 68 اصابة جديدة بـ(كورونا) بينها 46 محلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2034 حالة.



وتوزعت الحالات: 22 حالة من فنادق الحجر الصحي، و42 في محافظة العاصمة 40 مخالطين وحالتين تحت الاستقصاء، و4 حالات مخالطة في محافظة الزرقاء، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما سجلت 43 حالة شفاء 41 في مستشفى الأمير حمزة ليصبح اجمالي أعداد حالات الشفاء 1525 حالة، فيما بقيت 456 حالة تحت العلاج.