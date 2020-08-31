بري: ما يحصل بالمنطقة هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير (صفقة القرن)



وشدد بري في كلمة له اليوم الاثنين، على أن فلسطين كانت وستبقى تحتل الأولوية في وجداننا وميثاقنا والقدس تأبى أن تتحرر الا على أيدي المؤمنين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال بري "إن غدر الصهاينة ومؤامراتهم لم ينج منها لا المسيحيون ولا المسلمون على حد سواء، والتاريخ شاهد على اضطهادهم للسيد المسيح (ع) وعلى تحريفهم للأحاديث النبوية الشريفة ومقاومتهم للدعوة الإسلامية ومنذ بدايتها وانطلاقتها في الجزيرة العربية. وها هو خطرهم اليوم يتهددنا جميعا مسيحيين ومسلمين، أولئك الأعداء لا يفرقون في غدرهم بين مسلم ومسيحي."



رام الله - دنيا الوطنأكد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أن كل ما يحصل في المنطقة والإقليم من سد النهضة الى مأرب الى الجولان الى حصار إيران هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضم منطقة الأغوار.