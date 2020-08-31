القدرة: حال اتسعت رقعة الإصابة بـ(كورونا) سندخل لعمق المجتمع عبر التقصي الوبائي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور اشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أنه اذا اتسعت رقعة الاصابة بفايروس (كورونا)، سيتم الدخول إلى عمق المجتمع من خلال التقصي الوبائي.



وقال القدرة: "طالبنا كل مواطن لم يبلغ بنتيجة فحصه خلال ال48 بالتواصل عبر واتساب 00970593608046"، بحسب ما صرح به لوكالة (شهاب).



وأوضح القدرة، أن قطاع غزة، يفتقر لكافة المقومات، خاصة قلة المسحات المخبرية، منوها في الوقت ذاته، إلى أنه يتم الان استنزاف ما يتوفر لدى الوزارة.



وفي السياق، قال القدرة: "هناك مطالبات حثيثة على المستوى الدولي والعربي للتدخل العاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة"، مضيفا: "نتمنى من المواطنين المكوث التام في المنازل، وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء الكمامة".