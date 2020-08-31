سلطة النقد تحدد موعداً لإعادة فتح فروع المصارف في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، تعميماً حول إعادة فتح فروع المصارف في قطاع غزة.



وأكدت سلطة النقد، أنه سيتم اعادة فتح فروع المصارف في القطاع، ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، مع الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.



وقالت: "سيتم تنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع الواحد بما لا يتجاوز (10) مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية، والاستمرار في توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وتغذية الصرافات الآلية بالنقد وبشكل دائم".