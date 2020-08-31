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مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت جمهورية مصر العربية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة.

وقالت الخارجية المصرية: "نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعربت مصر عن استعدادها لمواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

ووقع السودان اليوم الاثنين اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

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عربي

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