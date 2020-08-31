دولي

إيفانكا ترامب تعلق على الرحلة الجوية بين "تل أبيب" وأبو ظبي

إيفانكا ترامب تعلق على الرحلة الجوية بين "تل أبيب" وأبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي على ما أسمته بـ"الحدث التاريخي" للرحلة الجوية الإسرائيلية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية.

وذكرت إيفانكا عبر تغريدة نشرتها في (تويتر)، أنه تمت كتابة كلمة "سلام" على متن الطائرة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، تكريما للمناسبة لإعطاء معنى جديد للتحية التقليدية "اذهب بسلام"، بحسب ما جاء على موقع (روسي اليوم). 

وكان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، زوج إيفانكا قد شكر لدى وصول الطائرة الإسرائيلية إلى الإمارات، السعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها.

وقال كوشنر من أبوظبي إن السلام الذي أبرمه القادة الإماراتيون والإسرائيليون مرغوب فيه أيضا من شعبيهما.

وحطت اليوم الاثنين طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.

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