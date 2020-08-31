إعلام الاحتلال: اندلاع 25 حريقاً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (حدشوت بتخون سدي) الإسرائيلي، باندلاع 25 حريقاً منذ صباح اليوم الاثنين، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.



وأشار الموقع ذاته، إلى أن حركة القطار بين عسقلان وبئر السبع، توقفت، بعد سقوط بالونات مفخخة على سكة القطار، لافتا إلى أن خبراء المتفجرات يعملون في مكان الحادث.



بدوره، أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، أنه تم رصد، صباح اليوم الاثنين، إطلاق 278 مجموعة من البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وأوضح الموقع، أنه انفجر 16 مجموعة من البالونات، في منطقة اللواء الشمالي لفرقة غزة، و13 في اللواء الجنوبي، و18 داخل حدود القطاع.



وأشار الموقع إلى أنه باقي المجموعات كانت بالونات حارقة تسبب بعضها باندلاع حرائق في المستوطنات.



وشهد قطاع غزة، في الآونة الآخيرة، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف.