تعرف على إرشادات الصحة بغزة حول فيروس (كورونا) ومنع انتقال العدوى















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مجموعة من الارشادات والنصائح فيما يتعلق بفيروس (كورونا)، ومنع انتقال العدوى.وأشارت الوزارة، إلى أن من بين الارشادات، الابلاغ عن المخالطة، بالاتصال على الرقم 103، لافتة إلى انه واجب شرعي وأخلاق.وقالت الوزارة: "من بين الارشادات، الابتعاد بين الشخص والآخر مسافة متر ونصف، حيث أننا الآن في مرحلة احتواء الوباء وكسر انتشاره حتى لا يتمدد".في السياق، أوضحت الوزارة أن هناك بعض الارشادات التي تتعلق بالذهاب الى المخبر، مشددا على ضرورة الذهاب منفرداً، وارتداء الكمامة، والتأكد أن عامل المخبز يرتدي الكمامة والقفازات، وعند العودة للمنزل يجب ترك الحذاء عند الباب ومسحه بفوطة مبتلة بالكلور، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، ونزع الكمامة من خلال الشريط المطاطي، والتخلص من كيس الخبز واستبداله بكيس آخر، ووضع الخبز في الميكروويف إن أمكن.وقالت الوزارة: "أخي المواطن، إن الواقع أليم لذا لابد من التحلي بالمسؤولية والجدية العالية".