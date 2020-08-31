موقع (واللا): أمور تحدث خلال التطبيع مع الامارات.. ما هي؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمير بوخبوط، مراسل موقع (واللا) الإسرائيلي، أن هناك بعض الامور تحدث، في الوقت الذي تصنع فيه إسرائيل السلام مع دولة الإمارات.



واشار بوخبوط، إلى أن على رأس هذه الأمور، أن اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة لا يتوقف، ولا يوجد اختراقات في المفاوضات مع حركة حماس بواسطة السفير القطري محمد العمادي.



وبين أن من بين الامور كذلك، أن حزب الله اللبناني يسعى إلى الانتقام على الحدود الشمالية، بالاضافة إلى ان الضفة الغربية تغلي بشكل خطير جدا، لافتا في الوقت ذاته إلى ان حركة حماس تحاول تنفيذ عمليات جيش الجيش الاسرائيلي بالضفة.