(يسرائيل هيوم): على إسرائيل خوض حربها بغزة دون الاعتبار للتطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب الإسرائيلي أمنون لورد في صحيفة (إسرائيل هيوم): "إن رحلة اليوم إلى الإمارات من فوق سماء السعودية كانت الحلم الأكبر لإسرائيل منذ عقد مضى".



وأضاف لورد: "يجب على إسرائيل ألا يشوش عقلها التطبيع مع الدول العربية في التعامل مع قطاع غزة، بمعنى أن تخوض إسرائيل حربها في القطاع دون الأخذ بعين الاعتبار السلام في المنطقة".



ونوه إلى أنه ينبغي على الطاقم الإسرائيلي المفاوض الذي يزور الإمارات أن يعي جيدًا أن حكام الإمارات معنيون بالتطبيع والسلام مع إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها.