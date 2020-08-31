دولي

كوشنر: على ترامب أن يبقي خياراته مفتوحة بشأن عملية ضم الضفة

كوشنر: على ترامب أن يبقي خياراته مفتوحة بشأن عملية ضم الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه تم تعليق تطبيق السيادة الإسرائيلية وتنفيذ عملية الضم في الضفة الغربية، حتى يمكن التطبيع مع الإمارات.

وقال كوشنر خلال كلمته عقب وصوله لمطار أبو ظبي، اليوم الاثنين: "إن تركيزنا وتركيز إسرائيل الآن على تحقيق الصفقة التي توصلنا إليها؛ هذه فرصة عظيمة ونحن بحاجة إلى التركيز عليها، لكن الرئيس ترامب يجب أن يبقي خياراته مفتوحة"، بحسب ما جاء على موقع (i24 news) الإسرائيلي،.

وفي سياق ذي صلة، أكد كوشنر، على العلاقات الخاصة التي تجمع الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وعلّق كوشنر على قضية صفقة بيع طائرات (اف-35) المتقدمة للإمارات، قائلًا: "إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقشان صفقة (اف-35) في مرحلة ما".

وبحسب الموقع، أضاف كوشنر: "واثق من أن ترامب يمكنه الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل، لكنه أوضح أيضا أن الولايات المتحدة لديها شريك دفاعي منذ عقود مع الإمارات العربية المتحدة. أنا متأكد من أن السيد نتنياهو يرى الفرص التي تأتي من هذه العلاقة"، وفق تعبيره.

وعن أول رحلة جوية إسرائيلية فوق المملكة العربية السعودية، قال كوشنر: إن "السعوديين كانوا كرماء للغاية وأن الرحلة كانت تعبيرًا عما هو ممكن في الشرق الأوسط، ويمكننا أن نأخذ ذلك كعلامة؛ إنه تشجيع لهذا التقدم".

وتابع كوشنر بعد هبوط أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى أبوظبي "هذا الاتفاق لديه فرصة لتغيير اتجاه الأمور في الشرق الأوسط؛ إيران هي أكبر تهديد في المنطقة"، على حد قوله.

وأفاد موقع (i24 news) أن الوفد الأمريكي الإسرائيلي سيلتقي بمسؤولين إماراتيين على مدى يومين لمناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قام بجولة إقليمية، الأسبوع الماضي، استمرت خمسة أيام، زار خلالها إسرائيل والسودان والبحرين وسلطنة عُمان، في محاولة لإقناع هذه الدول بتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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