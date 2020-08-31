الصحة بغزة: حجم المخالطة كبير وبالتالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في ازدياد

دعا القدرة المواطنين إلى تجنب الاختلاط والتزام البيت وعدم الخروج منه الا للطارئ مع لبس الكمامة.





وبيّن أن ما يتوفر للوزارة من إمكانيات ومستلزمات طبية تستخدمها في مواجهة كورونا.





ووجه القدرة دعوة لدعم غزة، قائلا: "على المؤسسات الدولية دعم القطاع الصحي في غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة".





وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت صباح اليوم الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالقطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 356 اصابة منها 280 حالة نشطة (243 من المجتمع و 37 من العائدين).

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة ب غزة ، أشرف القدرة، اليوم الإثنين، إن حجم المخالطة كبير نظرًا للكثافة السكانية، وبالتالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد.وأضاف القدرة في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" أن " فرق تقصي وباء كورونا ما زالت تتبع خارطة المخالطين في كل المناطق ولتتعرف على مصدر الإصابة في القطاع.