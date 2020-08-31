طالع أسعار المحروقات والغاز خلال شهر أيلول









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الحد الأدنى لأسعار المحروقات والغاز للمستهلك، خلال شهر أيلول/ سبتمبر، في كافظة محافظات الوطن.فيما يتعلق بالمحروقات، أكدت الهيئة أن سعر البنزين (95) سيكون بسعر 5.34 للتر الواحد، والسولار 4.87 للتر، والكاز 4.87 للتر الواحد.أما فيما يتعلق بالغاز، سيكون سعر اسطوانة 2.5 كلغم، 12.5 شيكل، واسطوانة 5 كلغم بسعر 25 شيكلاً، واسطوانة 12 كلغم بسعر 58 شيكلاً، واسطوانة 48 كلغم بسعر 232 شيكلاً، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بسعر 2.49 شيكل، وكلغم الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات بسعر 4.37 شيكل.وطالبت الهيئة، أصحاب المحطات والمزعين، الالتزام بالأسعار، لافتة إلى أنه من لا يلتزم بها سيقع تحت طائلة المسؤولية.