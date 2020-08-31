أبو الغيط يرحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، اليوم الإثنين فى جوبا، على اتفاق سلام حول دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.





وأعلن أبو الغيط بهذه المناسبة أن الجامعة العربية ملتزمة بدفع كل أشكال التعاون والتنسيق مع جميع شركاء السلام السودانيين خلال الفترة الانتقالية، والمقرر أن تمتد لـ3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط دعا إلى الاستمرار فى حشد المساندة العربية والدولية للوقوف مع السودان وبما يعزز من ويرتكز على هذه الحقبة الجديدة التى ترسى الأمن والسلام فى جميع ربوع السودان من أجل تعزيز جهود الدولة السودانية فى تثبيت الاستقرار ودفع التنمية لصالح جميع أبناء الشعب السودانى.





وأضاف المصدر أن الجامعة تواصل تنسيقها مع الجهات السودانية المختصة حول جملة من المبادرات والبرامج التى يمكن تنفيذها لدعم الأولويات التنموية للدولة السودانية وبشكل خاص فى المناطق المتضررة من الحرب استكمالاً للجهد الذى كانت قد بذلته الجامعة طوال الأعوام العشر الماضية والمشروعات التى سبق أن أقامتها فى دارفور.

رام الله - دنيا الوطن