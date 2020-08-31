أبو النجا: تواصل مع عدة جهات لمتابعة احتياجات قطاع غزة بمواجهة (كورونا)



وأضاف أبو النجا أنه تم التواصل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى القدس ولجنة التنسيق الصحية العليا ومستشار وزيرة الصحة والمكتب الحركي الطبي ووسائل الإعلام المختلفة من اجل تحديد احتياجات المنظومة الصحية في غزة بناء على تعليمات الرئيس أبو مازن في قراره لرئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية.



وأوضح ان هذه الجهات تعمل كل ما باستطاعتها لتوفير احتياجات القطاع الصحي ولم تدخر جهدا في هذا الجانب، مطالبا إياها بتشكيل لجنة عليا لتسهيل وإنجاح العملية من تحديد الاحتياجات واستلامها من الوزارة وتوزيعها حسب حاجة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر والإيواء، ومؤكدا على ضرورة العمل من اجل توفير الاحتياجات الاقتصادية والغذائية لأبناء شعبنا.



وأشار محافظ غزة إلى ان الوضع الصحي والاقتصادي الصعب في القطاع خاصة مع تفشي وباء كورونا يفرض علينا جميعا التكاتف والتعاون حتى نجتاز هذه الأزمة الكبيرة، مثمنا باسم الرئيس أدوار كل من ساهم وسارع لتقديم يد العون إلى أبناء شعبنا عبر الوسائل كافة.





رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة انه وتنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس لمجابهة وباء كورونا في قطاع غزة، يتابع باهتمام شديد الحالة الصعبة في قطاع غزة من خلال التواصل مع عدة جهات.