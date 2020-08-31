شؤون فلسطينية

موقع (0404): 278 مجموعة من البالونات الحارقة أطلقت منذ الصباح تجاه المستوطنات

موقع (0404): 278 مجموعة من البالونات الحارقة أطلقت منذ الصباح تجاه المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، أنه تم رصد، صباح اليوم الاثنين، إطلاق 278 مجموعة من البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأوضح الموقع، أنه انفجر 16 مجموعة من البالونات، في منطقة اللواء الشمالي لفرقة غزة، و13 في اللواء الجنوبي، و18 داخل حدود القطاع.

وأشار الموقع إلى أنه باقي المجموعات كانت بالونات حارقة تسبب بعضها باندلاع حرائق في المستوطنات.

وشهد قطاع غزة، في الآونة الآخيرة، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف.

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