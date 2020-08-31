الصحة بغزة تصدر تعميم عاجل للمواطنين بخصوص نتائج عينات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة تعميما للمواطنين الكرام في قطاع غزة جاء فيه:



يرجى من كافة المواطنين الذين مر على سحب عيناتهم اكثر من 48 ساعة ولم يبلغوا بنتيجة الفحص التواصل على رقم واتساب 009705936068047



وارسال التالي/



1. الاسم رباعي



2. رقم الهوية



3. رقم الجوال



4. تاريخ وساعة سحب العينة.