الصحة بغزة تصدر تعميم عاجل للمواطنين بخصوص نتائج عينات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة تعميما للمواطنين الكرام في قطاع غزة جاء فيه:
يرجى من كافة المواطنين الذين مر على سحب عيناتهم اكثر من 48 ساعة ولم يبلغوا بنتيجة الفحص التواصل على رقم واتساب 009705936068047
وارسال التالي/
1. الاسم رباعي
2. رقم الهوية
3. رقم الجوال
4. تاريخ وساعة سحب العينة.
أصدرت وزارة الصحة تعميما للمواطنين الكرام في قطاع غزة جاء فيه:
يرجى من كافة المواطنين الذين مر على سحب عيناتهم اكثر من 48 ساعة ولم يبلغوا بنتيجة الفحص التواصل على رقم واتساب 009705936068047
وارسال التالي/
1. الاسم رباعي
2. رقم الهوية
3. رقم الجوال
4. تاريخ وساعة سحب العينة.
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