شؤون فلسطينية

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فضت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية مساء أمس حفلي زفاف وأغلقت صالة أفراح وقبضت على والد عريس في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة عن عقد حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح في بلاطة البلد وحفل زفاف آخر نظم في بلدة روجيب شرقي نابلس.

وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة وبإسناد من الأجهزة الأمنية إلى مكان تنظيمهما وقامت بفض الحفلين وأغلقت صالة أفراح وألقت القبض على والد عريس وذلك استناداً لحالة الطوارئ التي أعلن عنها من قبل الرئيس محمود عباس وقرارات مجلس الوزراء.

وأضافت أن الشرطة قامت بإحالة والد العريس للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تصدر تعميم عاجل للمواطنين بخصوص نتائج عينات (كورونا)

الصحة بغزة تصدر تعميم عاجل للمواطنين بخصوص نتائج عينات (كورونا)

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

وادي يُشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وادي يُشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

وادي يُشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وادي يُشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

الديمقراطية: ندعو الأحزاب العربية للتصدي للهجمة الأميركية لتطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية

الديمقراطية: ندعو الأحزاب العربية للتصدي للهجمة الأميركية لتطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية

منوعات

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

عربي

الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

شاهد: انفجار كبير بمطعم بأبو ظبي تزامناً مع انطلاق أول طائرة من تل أبيب

شاهد: انفجار كبير بمطعم بأبو ظبي تزامناً مع انطلاق أول طائرة من تل أبيب

شاهد: انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر المجال الجوي السعودي

شاهد: انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر المجال الجوي السعودي