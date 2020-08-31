الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

فضت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية مساء أمس حفلي زفاف وأغلقت صالة أفراح وقبضت على والد عريس في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة عن عقد حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح في بلاطة البلد وحفل زفاف آخر نظم في بلدة روجيب شرقي نابلس.



وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة وبإسناد من الأجهزة الأمنية إلى مكان تنظيمهما وقامت بفض الحفلين وأغلقت صالة أفراح وألقت القبض على والد عريس وذلك استناداً لحالة الطوارئ التي أعلن عنها من قبل الرئيس محمود عباس وقرارات مجلس الوزراء.



وأضافت أن الشرطة قامت بإحالة والد العريس للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.