قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس ناصر عبد الجواد: إن نظام الحكم في الإمارات سمح لطائرة التطبيع التي تقل وفدا اسرائيلياً أمريكياً باختراق جدار الأمة العربية والإسلامية والمرور عبر أرض الحرمين وصولاً الى أبو ظبي.



واعتبر عبد الجواد أن رحلة الطائرة من تل أبيب الى أبو ظبي تعد خسارة لهيبة الأمة وكرامتها، وهي انجاز للاحتلال التي وجد في حكام الامارات ثغرة لاقتحام دول الخليج.



ووصف الدور الذي يقوم به حكام الإمارات بالمخالف للأعراف الوطنية والدينية والإنسانية، لأنها أقدمت على تطبيع مجاني مع عدو يحتل الأرض ويشرد المواطنين ويدنس المقدسات.



وأكد أن القدس والمسجد الأقصى لا يشرفها بأن يكون حكام الامارات قائمون عليها لأن خطواتهم تأتي إرضاءاً للصهاينة والأمريكان.