شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ندعو الأحزاب العربية للتصدي للهجمة الأميركية لتطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية

الديمقراطية: ندعو الأحزاب العربية للتصدي للهجمة الأميركية لتطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، من خطورة ما جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبران في "أن دولاً (عربية) أخرى في المنطقة، ستتخذ خطوات مماثلة كالإمارات" في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وعقد معاهدة سلام.

وكان أوبراين يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، (30/8/2020) في أعقاب زيارة له إلى القدس المحتلة، بمشاركة كبير مستشاري الرئيس ترامب، وعراب صفقة ترامب- نتنياهو جاريد كوشنير.

وأضافت الجبهة، أن تصريح أوبراين يتطابق مع تصريح نتنياهو، الذي كشف مرة أخرى، أنه زار العديد من العواصم العربية بعضها علناً، والبعض الآخر سراً لم تعلن عنها.

وقالت الجبهة: إن أوبراين حاول في مؤتمره الصحفي، أن يقدم مقايضة مزيفة، حين ادعى أن إسرائيل، وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية، متجاهلاً في الوقت نفسه، أن صفقة ترامب- نتنياهو، تقوم أساساً على ضم ما يزيد عن ثلث الضفة الفلسطينية إلى جانب القدس، وتصفية القضية الفلسطينية وأن الضم الزاحف يومياً على أراضي الضفة، في القدس والخليل وبيت لحم وطوباس وسلفيت، وأريحا وأنحاء الغور مازال يتقدم حثيثاً في إجراءات يومية تقوم على تشريد أبناء شعبنا وسلبهم أراضيهم، أو تكريس الصفة القانونية لأجزاء واسعة من الأرض بإعتبارها تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وقالت الجبهة: إن تصريحات أوبراين ونتنياهو، تؤكد أن مسار الضم مازال متواصلاً جنباً إلى جنب مع مسار تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، مما يضعف القضية الوطنية، ويشكل طعنة لحقوق شعبنا المشروعة ولمستقبله السياسي.

وأشادت الجبهة في السياق بالدول العربية، التي أعلنت موقفاً واضحاً وصريحاً ضد التطبيع، واعتبرته موقفاً قومياً ووطنياً وأخلاقياً متقدماً، في دعم القضية والحقوق الوطنية لشعبنا.

وأضافت الجبهة: إن هجمة الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال لتشريع أبواب التطبيع العربي- الإسرائيلي، باتت تتطلب من كافة قوى التحرر العربية، دون استثناء، تحمل مسؤولياتها الوطنية والقومية في مقاومة التطبيع والضغط على حكوماتها وبرلماناتها للالتزام بمبادئ التضامن الأخوي والقومي مع شعبنا، والالتزام بقرارات القمم العربية والاسلامية في عزل دولة إسرائيل ومقاطعتها إلى أن تنسحب تماماً من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الحرب العدوانية في 5 حزيران 67.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تصدر تعميم عاجل للمواطنين بخصوص نتائج عينات (كورونا)

الصحة بغزة تصدر تعميم عاجل للمواطنين بخصوص نتائج عينات (كورونا)

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

الأشقر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (94) طفلاً

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

‫ الاحتلال يعيد ضخ المياه العادمة غرب طولكرم

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق صالة أفراح في نابلس

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

قيادي بحماس: الإمارات سمحت لطائرة التطبيع باختراق جدار الأمة

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

تحرير 32 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

وادي يُشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وادي يُشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

الديمقراطية: ندعو الأحزاب العربية للتصدي للهجمة الأميركية لتطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية

الديمقراطية: ندعو الأحزاب العربية للتصدي للهجمة الأميركية لتطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية

منوعات

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

عربي

الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

شاهد: انفجار كبير بمطعم بأبو ظبي تزامناً مع انطلاق أول طائرة من تل أبيب

شاهد: انفجار كبير بمطعم بأبو ظبي تزامناً مع انطلاق أول طائرة من تل أبيب

شاهد: انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر المجال الجوي السعودي

شاهد: انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر المجال الجوي السعودي