دولي

شاهد: لحظة هبوط أول رحلة تجارية إسرائيلية في مطار أبوظبي

شاهد: لحظة هبوط أول رحلة تجارية إسرائيلية في مطار أبوظبي
رام الله - دنيا الوطن
هبطت طائرة شركة (العال) الإسرائيلية، بمطار أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى متنها الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، في رحلة استغرقت 3 ساعات و17 دقيقة.

وأقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات من تل أبيب إلى أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي، حيث ستمر بالمجال الجوي السعودي.

وعلى متن الطائرة، بعثة إسرائيلية، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، ترافقها بعثة أمريكية برئاسة مستشاري الرئيس الأمريكي، روبيرت ابراين، وجارد كوشنر.

وتستمر الزيارة يومين، وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، ومنها: التجارة والسياحة والاقتصاد والطيران والثقافة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه في إطار الزيارة الرسمية، سيتم عقد اجتماع ثلاثي، يضم رؤساء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ومسؤولين كبار آخرين.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم  ضم مسؤولين أمنيين كبار إلى الوفد الإسرائيلي، فيما كتب على الطائرة، التابعة لشركة (العال)، كلمة "سلام بالعبرية والعربية والإنجليزية"، علماً بأنها مزودة أيضاً بمنظومة للدفاع من صواريخ، كتف جو.

ونشر الصحفي الإسرائيلي، ألون بن دافيد، مشاهد من داخل الطائرة الإسرائيلي قبل لحظات، قبل إقلاع أول رحلة جوية رسمية إلى أبو ظبي.


 


 


 

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