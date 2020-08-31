عاجل

  • رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية تهبط في الإمارات لأول مرة في التاريخ

  • وصول الطائرة التي تقل وفدين أميركياً وإسرائيلياً إلى الإمارات

  • هبوط أول طائرة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي

  • الطائرة الإسرائيلية تبدأ عملية الهبوط التدريجي نحو أبوظبي

  • طائرة الوفد الأميركي والإسرائيلي تدخل المجال الجوي الإماراتي

مباشر | رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية تهبط في الإمارات لأول مرة في التاريخ

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: أنهينا فصل المحافظات عن بعضها البعض وتقسيمها لمربعات

الداخلية بغزة: أنهينا فصل المحافظات عن بعضها البعض وتقسيمها لمربعات
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية ب غزة اياد البزم ، أن الوزارة أتمت فصل كافة محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض وتم تقسيم المحافظات الى مربعات من اجل الحد من الحركة ومنع تفشي الفيروس بشكل اكبر داخل القطاع.

وأوضح البزم في مقابلة نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن وزارة الداخلية بغزة تواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار مواجهة تفشي فيروس كورونا حيث يستمر فرض حظر التجوال لليوم السابع على التوالي.

وقال: "الوزارة مستمر بكل الاجراءات اللازمة في اطار حماية ابناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة".

يذكر ان وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالقطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 356 اصابة منها 280 حالة نشطة (243 من المجتمع و 37 من العائدين).

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 4 حالات، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 72 حالة.

وأكدت الصحة بغزة أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 670 عينة، منوهة إلى أن الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وأضافت: "لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة".

أخبار ذات صلة

الاقتصاد بغزة تنشر قائمة بأسعار الخضروات

الاقتصاد بغزة تنشر قائمة بأسعار الخضروات

الاقتصاد بغزة: استقرار بأسعار السلع في أسواق القطاع

الاقتصاد بغزة: استقرار بأسعار السلع في أسواق القطاع

الاحتلال يفرض حظر التجول في &#34;كيسان&#34; ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يفرض حظر التجول في "كيسان" ويعتدي على مواطنين

التعليم بغزة: لن نُفعل الصفوف الافتراضية رسمياً إلا بوجود دوام مدرسي

التعليم بغزة: لن نُفعل الصفوف الافتراضية رسمياً إلا بوجود دوام مدرسي

رابطة علماء فلسطين: إحراق كتاب الله تعالى يستجلب غضبه وعقوبته

رابطة علماء فلسطين: إحراق كتاب الله تعالى يستجلب غضبه وعقوبته

الاحتلال يقتحم قرية كيسان شرق بيت لحم ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يقتحم قرية كيسان شرق بيت لحم ويعتدي على مواطنين

لجنة الطوارئ: إجراءات مشددة بمشافي قطاع غزة لجعلها آمنة

لجنة الطوارئ: إجراءات مشددة بمشافي قطاع غزة لجعلها آمنة

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة القرارة في قطاع غزة

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة القرارة في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض حظر التجول في &#34;كيسان&#34; ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يفرض حظر التجول في "كيسان" ويعتدي على مواطنين

رابطة علماء فلسطين: إحراق كتاب الله تعالى يستجلب غضبه وعقوبته

رابطة علماء فلسطين: إحراق كتاب الله تعالى يستجلب غضبه وعقوبته

الاحتلال يقتحم قرية كيسان شرق بيت لحم ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يقتحم قرية كيسان شرق بيت لحم ويعتدي على مواطنين

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة القرارة في قطاع غزة

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة القرارة في قطاع غزة

رأفت: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيرأسه الرئيس عباس

رأفت: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيرأسه الرئيس عباس

فصائل المقاومة: استقبال الإمارات لوفد إسرائيلي أمريكي تنكر للدماء التي سالت دفاعاً عن فلسطين

فصائل المقاومة: استقبال الإمارات لوفد إسرائيلي أمريكي تنكر للدماء التي سالت دفاعاً عن فلسطين

محافظ قلقيلية يترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي

محافظ قلقيلية يترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي

محافظ جنين: إغلاق بلدة برقين 72 ساعة لحصر الخارطة الوبائية فيها

محافظ جنين: إغلاق بلدة برقين 72 ساعة لحصر الخارطة الوبائية فيها

منوعات

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :&#34;اللي عندهم ينشروه&#34;

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

عربي

الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

شاهد: انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر المجال الجوي السعودي

شاهد: انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر المجال الجوي السعودي

وثيقة تكشف حجم ديون حكومة دبي

وثيقة تكشف حجم ديون حكومة دبي