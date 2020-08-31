الداخلية بغزة: أنهينا فصل المحافظات عن بعضها البعض وتقسيمها لمربعات

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية ب غزة اياد البزم ، أن الوزارة أتمت فصل كافة محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض وتم تقسيم المحافظات الى مربعات من اجل الحد من الحركة ومنع تفشي الفيروس بشكل اكبر داخل القطاع.





وأوضح البزم في مقابلة نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن وزارة الداخلية بغزة تواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار مواجهة تفشي فيروس كورونا حيث يستمر فرض حظر التجوال لليوم السابع على التوالي.





وقال: "الوزارة مستمر بكل الاجراءات اللازمة في اطار حماية ابناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة".





يذكر ان وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالقطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 356 اصابة منها 280 حالة نشطة (243 من المجتمع و 37 من العائدين).





وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 4 حالات، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 72 حالة.





وأكدت الصحة بغزة أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 670 عينة، منوهة إلى أن الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.





وأضافت: "لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة".

رام الله - دنيا الوطن