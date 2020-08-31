الاقتصاد بغزة تنشر قائمة بأسعار الخضروات



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: إن هذا الاستقرار النسبي في أسعار السلع التموينية، جاء نتيجة الجهود التي تقوم بها طواقم الوزارة على مدار الساعة، خلال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والمولات التجارية.





اليكم أسعار الخضار لهذا اليوم:









رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، أن هناك استقراراً في أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية.