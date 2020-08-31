الاقتصاد بغزة: استقرار بأسعار السلع في أسواق القطاع

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، في غزة، اليوم الاثنين، أن هناك استقراراً في أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية.





وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالاقتصاد: إن هذا الاستقرار النسبي في أسعار السلع التموينية، جاء نتيجة الجهود التي تقوم بها طواقم الوزارة على مدار الساعة خلال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والمولات التجارية.





وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك، قامت بتنظيم 147 جولة وزيارة تفتيشية، تم خلالها تحرير 45 محضر ضبط لتجار مخالفين، قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير محضر ضبط بحق أحد أصحاب محلات الصرافة بسبب استغلال المواطنين في عملية صرف الدولار.





وأوضح التقرير، أنه تم استقبال 890 بلاغاً واستفساراً عبر الخط المجاني للوزارة، وأرقام هواتف المكاتب الفرعية، وتم التعامل مع جميع البلاغات، حسب جهات الاختصاص.





وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات؛ لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية أذونات بالتجول، وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية، ليتمكن المواطنون من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.





وتأتي هذه الجولات الميدانية، لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.





وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

رام الله - دنيا الوطن