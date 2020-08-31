تركيا.. تغريدة عن "صنبور مياه" رئاسي

وكان أكتاش قد علق على صورة ظهرت فيها، أمينة أردوغان وهي تعد في مطبخها وجبات بمناسبة ذكرى عاشوراء، لافتا إلى أن الصنبور الذهبي في اللقطة يبلغ سعره 10 آلاف ليرة تركية تقريبا وفق(روسيا اليوم).وأشار هذا المحامي إلى أن هذا الثمن يعادل تقريبا 4 أضعاف الحد الأدني للأجور في البلاد.وعلق الرجل منتقدا ما وصفها بـ"حياة متحصل عليها من أصوات أصحاب الحد الأدنى للأجور وذوي الدخل المنخفض".