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دولي

تركيا.. تغريدة عن "صنبور مياه" رئاسي

تركيا.. تغريدة عن "صنبور مياه" رئاسي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحف تركية عن محام يدعى علي أكتاش تغريدة تحدثت عن ثمن صنبور ذهبي اللون، ظهر في صورة للسيدة الأولى أمينة أردوغان وهي في مطبخها.

وكان أكتاش قد علق على صورة ظهرت فيها، أمينة أردوغان وهي تعد في مطبخها وجبات بمناسبة ذكرى عاشوراء، لافتا إلى أن الصنبور الذهبي في اللقطة يبلغ سعره 10 آلاف ليرة تركية تقريبا وفق(روسيا اليوم).

وأشار هذا المحامي إلى أن هذا الثمن يعادل تقريبا 4 أضعاف الحد الأدني للأجور في البلاد.

وعلق الرجل منتقدا ما وصفها بـ"حياة متحصل عليها من أصوات أصحاب الحد الأدنى للأجور وذوي الدخل المنخفض".

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