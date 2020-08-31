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شؤون فلسطينية

رابطة علماء فلسطين: إحراق كتاب الله تعالى يستجلب غضبه وعقوبته

رابطة علماء فلسطين: إحراق كتاب الله تعالى يستجلب غضبه وعقوبته
رابطة علماء فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت رابطة علماء فلسطين، اليوم الاثنين: إن إحراق كتاب الله تعالى، يستجلب غضب الله تعالى، وعقوبته.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مجموعة مارقة في مدينة مالمو بالسويد، خارجة عن القيم الإنسانية والحريات العبادية، واحترام مقدسات الآخرين؛ قامت بالتطاول على خير كلام أنزل على الأرض، وهو كلام الله تعالى في كتابه.

وتابعت: وإننا نقول كعلماء في فلسطين: إن الذي جرأ هؤلاء على اقتراف هذه الجريمة النكراء، هو أن هذا الحق الذي هو كلام الله لم يجد من يحميه؛ من دول عربية، وجيوش جرارة ورايات كثيرة؛ ولكنها لا تستطيع أن تحمي كتاب ربها؛ ولو ترك كتاب الله تعالى للناس لما بقي إلى هذا الزمان، فالله تعالى، هو الذي تكفل بحفظه ورعايته والعناية به.

وأردفت رابطة علماء فلسطين: إننا كعلماء فلسطين، نستنكر وبشدة هذه الجريمة، وندعو أمتنا العربية الإسلامية إلى القيام بواجبها المنوط بها، والمكلفة به من الله، أن تحافظ على هذا الكتاب المبين، الذي هو أحسن الحديث، والذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات؛ ليُقوم البشرية ويجعلها في أحسن تقويم.

وقالت: "إنها جريمة بكل معنى الكلمة، وننتظر أن يعاقب فاعلها، وننتظر أن تجد مداها الحقيقي، الذي تستحقه من المسؤولين وأصحاب القرار".

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