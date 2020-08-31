الاحتلال يقتحم قرية كيسان شرق بيت لحم ويعتدي على مواطنين

وأضاف أن جنود الاحتلال، قاموا بإيقاف عدد من المواطنين، كانوا يسيرون في شوارع القرية، واحتجزوهم لساعتين، واعتدوا عليهم بالضرب، عرف من بينهم خلف عبيات (35 عاماً).



وأشار غزال إلى أن القرية، تشهد في الفترة الأخيرة هجمة شرسة بحق المواطن وممتلكاته، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها مسيرة للمستوطنين وسط القرية، ومنع الرعاة من الاقتراب من الشارع الرئيسي.



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية كيسان شرق بيت لحم، واعتدت على المواطنين بالضرب.وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، بأن قوة إسرائيلية، اقتحمت القرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، تخللها إعلان عبر مكبرات الصوت، بالتزام المواطنين منازلهم.