لجنة الطوارئ: إجراءات مشددة بمشافي قطاع غزة لجعلها آمنة

قال رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة غزة، محمد أبو سلمية، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة؛ للحفاظ على المستشفيات آمنة في ظل جائحة (كورونا).





وذكر أبو سلمية، أن هدف الإجراءات المشددة بالمستشفيات والمرافق الصحية، الحفاظ عليها آمنة؛ لتقدم الخدمات في ظل جائحة (كورونا) الحالية وفق (الرأي الحكومية).





وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات تخصيص نقاط فرز في العيادات الخارجية، بمجمع الشفاء الطبي؛ لفحص المرضى قبيل وصولهم لأقسام المستشفيات لتلقي العلاج، ومنع الزيارات للمرافق الصحية والمرافقين، ومنع الاختلاط بين العاملين في الأقسام المختلفة، إلى جانب إلزام كافة العاملين والمرضى بارتداء الكمامات.

غزة - دنيا الوطن