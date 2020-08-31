الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة

مصطفى أديب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين: إن الرئيس ميشال عون، كلّف مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة.



ووصل أديب إلى قصر بعبدا في بيروت، للقاء عون، رئيس مجبلس النواب نبيه وبري.



وكانت وكالة أنباء (رويترز) نقلت عن مسؤولين لبنانيين كبار: إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح خلال 48 ساعة التي سبقت التوافق على أديب، وفي الأسبوع الماضي وصل القادة اللبنانيون إلى طريق مسدود بشأن اختيار رئيس الوزراء.



ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى لبنان في وقت متأخر يوم الاثنين، وسيجتمع مع الساسة يوم الثلاثاء.



وأديب حاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية وسبق له العمل مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق ميقاتي. ويعمل سفيرا في ألمانيا منذ 2013.