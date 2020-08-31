فلسطين تُسجل قفزة يومية قياسية بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





كما أعلنت الكيلة تعافي 1031 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت الكيلة في تصريح نشرته الوزارة على (فيسبوك): إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 68.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.8%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



وأضافت: أن حالات الوفاة، سجلت في مدينة القدس (4 حالات)، وقطاع غزة ورام الله وقلقيلية.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (249)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (18)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (6)، أريحا والأغوار (23)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (1)، طوباس (2)، قطاع غزة (99)، ضواحي القدس (43)، مدينة القدس (350).



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس (762)، أريحا والأغوار (9)، محافظة جنين (2)، محافظة نابلس (68)، محافظة الخليل (190).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين، اليوم الاثنين، قفزة يومية قياسية بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل سبع حالات وفاة و875 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في فلسطين، في آذار/ مارس الماضي.