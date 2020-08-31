فصائل المقاومة: استقبال الإمارات لوفد إسرائيلي أمريكي تنكر للدماء التي سالت دفاعاً عن فلسطين





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما قامت به الإمارات من استقبال الوفد، يحمل كل معاني التنكر لدماء الأمة، التي سالت دفاعاً عن فلسطين، وخيانة لحقوق شعبنا في كل ذرة تراب في فلسطين.



وشددت هذه الفصائل على أن هذه الرحلة، التي جابت الأجواء السعودية، وصولاً لمطار أبوظبي "تستكمل مسلسل التطبيع الخياني مع الكيان، وهي مباركة للكيان الصهيوني للاستمرار بعمليات القتل والإرهاب بحق شعبنا، والمضي في سرقة الأرض في القدس والضفة".



وأضافت: أن هذه الزيارات واللقاءات التطبيعية، تعتبر "مكافأة للعدو على جرائمه وتشجيعاً لأعداء الأمة على مزيد من الإرهاب والقتل بحقها، وأن "هذه الزيارة بما تحمل من انبطاح للإرادة الأمريكية، فهي خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا".



ودعت فصائل المقاومة بغزة، جماهير أمتنا العربية والإسلامية لـ "نبذ المطبعين والتمسك بنصرة قضية الأمة المركزية فلسطين، والتوحد ضد عدو الأمة الواحد، وهو الكيان الصهيوني".

رام الله - دنيا الوطناستنكرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، بأشد العبارات، استقبال الإمارات لوفد إسرئيلي أمريكي من خلال أول رحلة تجارية جوية.