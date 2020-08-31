محافظ قلقيلية يترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي

ترأس اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية في مكتبه اليوم، اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي، عقد في دار المحافظة، بحضور نائب المحافظ، العميد حسام أبو حمدة، وأعضاء المجلس التنفيذي.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الواقع السياسي والتطورات الإقليمية والعربية، خاصة في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيداً بصمود وصلابة القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس في تصديها للمؤامرات وحفاظها على الثوابت الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المؤامرات لن تثني شعبنا عن إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.



واستعرض المحافظ الحالة الوبائية في محافظة قلقيلية، وتداعيات انتشار فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن المنحنى الوبائي في المحافظة في صعود مستمر، ولكسر سلسلة هذا الوباء، يجب تشديد الإجراءات الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الصحية في كافة المؤسسات، مشدداً على تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.



وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية والالتزام بالبروتول الصحي، الصادر عن وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.



وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجلس التنفيذي، وبحث الواقع الوبائي في المحافظة، وآليات السيطرة عليه، وكسر سلسلته المتصاعدة.

رام الله - دنيا الوطن