محافظ جنين: إغلاق بلدة برقين 72 ساعة لحصر الخارطة الوبائية فيها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدة برقين لاثنين وسبعين ساعة، ابتداء من صباح اليوم، بعد تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في البلدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى إحدى وعشرين إصابة.



وقال الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن طواقم الطب الوقائي، ستواصل عملها لتحديد الخارطة الوبائية في البلدة طيلة الثلاثة أيام المقبلة، وحصر المخالطين من الدائرتين الأولى والثانية.



وأشار إلى أنه سيصدر قرار بإنهاء الإغلاق أو تمديده بعد انتهاء الـ 72 ساعة المقبلة، وذلك بناء على الوضع الوبائي في البلدة.