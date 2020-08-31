قلقيلية: ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 453



وقال المحافظ، رافع رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الإصابات صباح هذا اليوم 15 إصابة، من المخالطين وجميعها من مدينة قلقيلية.



وأضاف: أن مجموع الإصابات النشطة، حتى صباح اليوم 31/8/2020، هي 453 إصابة نشطة، مشيراً إلى أنه بخصوص الحالات الموجودة في المشفى العسكري بمدينة نابلس عددها تسع، (2 ) من الحالات في العانية المركزة.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.