حكومة السودان توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة





وتأتي في الخطوة التي وصفت بأنها "مهمة" في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد، حل الصراعات الأهلية المتعددة وعميقة الجذور.



ومن بين الجماعات المتمردة التي وقعت الاتفاق، حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم "دارفور" في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.





رام الله - دنيا الوطنوقعت حكومة السودان اليوم الاثنين، اتفاق سلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية.