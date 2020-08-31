هيئة الأسرى: الاحتلال يتكتم على الوضع الوبائي في سجونه

الأحمر، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، بالاشراف على الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة تلك التي تم أخذ المسحات منها، والاعتماد على روايات الأسرى بهذا الخصوص، خاصة وأن إدارة سجون الاحتلال، تتكتم على النتائج.



إلى ذلك، يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضاً للاعتقال الإداري والظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى، أقدمهم الأسير ماهر الأخرس.



وقال عبد ربه: إن الأسير الأخرس، وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 36 يوماً على التوالي، رفضاً لتمديد اعتقاله الإداري لأربعة أشهر أخرى، ويعاني من ظروف صحية صعبة، ويرفض إجراء الفحوصات، وأخذ المدعمات، بعد نقله بشكل عاجل من سجن (عوفر) إلى عيادة (سجن الرملة).



وأضاف عبد ربه، أن أربعة أسرى من محافظة بيت لحم، يواصلون الإضراب عن الطعام، وهم: عبد الرحيم شعيبات المضرب عن الطعام منذ 12 يوماً، وهو من مدينة بيت ساحور، إضافة إلى ثلاثة أسرى من مخيم الدهيشة، وهم: مصطفى الحسنات، ورامز ملحم، ويزن بلعاوي، القابعين في سجن (مجدو) المضربين عن الطعام منذ الرابع والعشرين من آب/ أغسطس الجاري، وذلك رفضاً للاعتقال الإداري والظروف الصحية الصعبة في سجون الاحتلال، وسوء معاملة إدارة السجون للأسرى.



وأشار إلى أن الأسير معتصم سمارة، التحقب الإضراب المفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام، رفضاً للاعتقال الإداري، وقد أمضى أكثر من 17 عاماً في سجون الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتكتم على الوضع الوبائي في سجون الاحتلال، مطالباً إياها بالكشف الفوري عن نتائج الفحوصات والمسحات، التي تم أخذها من الأسرى المخالطين للمصابين بفيروس (كورونا).وطالب عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الصليب